Podcast tin tối 5-1: "Chặn sóng" quảng cáo đối với đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt

SGGPO

Podcast tin tối 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; Giá vàng SJC tăng 4,3 triệu đồng/lượng; Đặc khu Phú Quý thiếu xăng dầu do thời tiết xấu; Kiểm tra tàu nước ngoài trôi dạt, mắc cạn ở Quảng Ngãi; Chủ tịch Z Holding khai các con cùng người thân đều đang dùng sữa Hiup; Quảng cáo thực phẩm không lành mạnh bị "chặn sóng" ở Anh...

THANH CHIÊU

