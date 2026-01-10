Podcast tin 17 giờ 10-1: Sau Tết Nguyên đán 2026, chợ đêm Phú Quốc sẽ dừng hoạt động

Podcast bản tin 17 giờ 10-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Các lực lượng vào trạng thái cao nhất bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Sau Tết Nguyên đán 2026, chợ đêm Phú Quốc sẽ dừng hoạt động; Tuyên án cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu Thiếu tướng quân đội; Pháo mua trên mạng phát nổ làm học sinh 13 tuổi bỏng nặng vùng mặt; Bắt đối tượng bán hàng ảo trên mạng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.