Podcast tin tối 8-1: Phá đường dây buôn khí cười trăm tỷ, khởi tố hơn 60 đối tượng

Podcast bản tin tối 8-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xăng dầu giảm giá 5 lần liên tiếp; Giá vàng miếng SJC chiều 8-1 tiếp tục giảm; Quảng Ngãi: Phát hiện hơn 1,9 tấn dầu, mỡ heo đã qua sử dụng tập kết chờ bán; Xử lý 2 tiktoker dùng AI tạo clip "MC Quyền Linh bị bắt tạm giam"; Phá đường dây buôn khí cười trăm tỷ, khởi tố hơn 60 đối tượng; Cảnh giác chiêu lừa đặt vé tàu xe, khách sạn dịp tết.