Podcast tin tối 8-1: Phá đường dây buôn khí cười trăm tỷ, khởi tố hơn 60 đối tượng

SGGPO

Podcast bản tin tối 8-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xăng dầu giảm giá 5 lần liên tiếp; Giá vàng miếng SJC chiều 8-1 tiếp tục giảm; Quảng Ngãi: Phát hiện hơn 1,9 tấn dầu, mỡ heo đã qua sử dụng tập kết chờ bán; Xử lý 2 tiktoker dùng AI tạo clip "MC Quyền Linh bị bắt tạm giam"; Phá đường dây buôn khí cười trăm tỷ, khởi tố hơn 60 đối tượng; Cảnh giác chiêu lừa đặt vé tàu xe, khách sạn dịp tết.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

giá xăng dầu giá xăng hôm nay Sử dụng AI giả mạo tung tin đồn nhãm tiktoker giá vàng hôm nay vàng miêng vàng nhẫn 9999 dầu ăn mỡ heo an toàn thực phẩm khởi tố 60 đối tượng khí cười N20 lừa đảo vé xe rẻ lừa đảo online tai nạn giao thông csgt

