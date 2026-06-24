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Podcast bản tin trưa 24-6: Danh sách 16 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM vào tối 2-7

SGGPO

Podcast bản tin trưa 24-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thân nhân vui mừng vì được thu nhận ADN để xác định danh tính liệt sĩ; Đồng chí Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn; TPHCM bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2-7; TPHCM thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà; Hôm nay, 24-6, cao điểm nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ, nhiều nơi trên 40 độ C; Truy tố Phan Công Khanh và đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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