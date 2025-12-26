Podcast bản tin trưa 26-12: Vùng núi phía Bắc rét đậm, rét hại

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 26-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tất bật cho đêm tôn vinh Quả bóng vàng Việt Nam 2025; Thiếu tướng Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; TPHCM chuyển đổi toàn bộ xe buýt CNG tuyến 33 và 150 sang xe buýt điện; Vùng núi phía Bắc rét đậm, rét hại; Ống thông truyền hóa chất bị đứt, trôi vào tim người phụ nữ; Sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 lên mức 158,8 triệu đồng/lượng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

