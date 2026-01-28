Podcast bản tin trưa 28-1: Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp củng cố các đội phản ứng nhanh ứng phó virus Nipah

Podcast bản tin trưa 28-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Hơn 24.000 đại biểu nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng; Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp củng cố các đội phản ứng nhanh ứng phó virus Nipah; Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn; Thời tiết ngày 28-1: Bắc bộ rét về sáng và đêm, trưa chiều trời nắng; Giá vàng trong nước sáng 28-1 tăng thêm 3-3,6 triệu đồng/lượng; Hơn 7.800 tấn chất thải rắn đổ trộm ở xã Bát Tràng, Hà Nội.