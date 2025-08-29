Podcast bản tin trưa 29-8: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão; Xúc phạm danh dự người khác trên Facebook, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Podcast bản tin trưa 29-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 29-8: Mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng; Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão; Nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa; Giá vàng nhẫn 9999 lập đỉnh mới, áp sát 124 triệu đồng/lượng; Trường học điều chỉnh thời gian vào học buổi sáng; Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân vui Tết Độc lập; Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ...