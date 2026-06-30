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Podcast bản tin trưa 30-6: TPHCM tuyển vượt chỉ tiêu lớp 10 công lập

SGGPO

Podcast bản tin trưa 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị; Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an bắt đầu khảo sát khu vực động đất ở Venezuela; Thêm chuyến bay đặc biệt chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela; TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập; Nhiều nơi mưa lớn từ ngày 30-6 đến 1-7; Sáng 30-6, giá vàng tiếp tục giảm sâu; Vụ cháy tàu cá ven đầm Thị Nại: Khẩn trương hỗ trợ ngư dân.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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