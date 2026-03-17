Podcast tin chiều 17-3: Cháy tiệm sửa xe, 2 anh em ruột tử vong

Bản tin chiều 17-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nam bộ sắp xuất hiện đợt nắng nóng trên 35 độ C; Đồng Nai: Ban Quản lý dự án xin lỗi sau vụ nhà dân cheo leo do thi công đường; Gia Lai: 120 vận động viên tham gia giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số; Vĩnh Long: Cháy tiệm sửa xe, 2 anh em ruột tử vong; Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền; Phá đường dây lừa đảo bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ.