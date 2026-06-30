Podcast tin thời sư ngày 30-6: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như thế nào?

Podcast bản tin thời sự ngày 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị; Công bố quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM; Lễ viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu; 8 giờ sáng mai, 1-7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Vùng áp thấp gần Philippines có khả năng đi vào Biển Đông; DANAFF IV và những suất chiếu bên sông Hàn.