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Podcast tin thời sư ngày 30-6: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như thế nào?

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị; Công bố quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM; Lễ viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu; 8 giờ sáng mai, 1-7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Vùng áp thấp gần Philippines có khả năng đi vào Biển Đông; DANAFF IV và những suất chiếu bên sông Hàn.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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