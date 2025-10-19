Đa phương tiện

Podcast tin tối 19-10: Thị trường hoa tươi tại TPHCM trầm lắng dịp lễ 20-10

Podcast tin tối 19-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão Fengshen tăng cấp hướng về khu vực Bắc Biển Đông; Tâm bão Fengshen đã vượt qua Philippines vào Biển Đông; Khởi công sân vận động mái che 60.000 chỗ theo tiêu chuẩn FIFA; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải xây dựng xong Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ trong năm 2026; Nghệ An: Nỗ lực thông đường, chuyển hàng hóa vào các bản bị cô lập ở xã Nga My; Giả danh công an, chặn xe thiếu nữ 18 tuổi đưa đi nhậu rồi hiếp dâm...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

