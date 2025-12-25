Podcast tin tối 25-12: Vàng trong nước quay đầu giảm sau khi lập đỉnh

Podcast bản tin tối 25-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau:TPHCM miễn phí xe buýt dịp Tết Dương lịch 2026; Biến việc đọc thành hành trình khám phá với Thư viện số S-Gallery; Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 20 đồng phạm; Con rể trộm hơn 600 triệu đồng của mẹ vợ; Giá vàng miếng SJC rời mốc 159 triệu đồng/lượng; Xăng dầu giảm giá lần thứ 3 liên tiếp; TPHCM: Khởi tố 4 bị can sản xuất, tiêu thụ gas giả.