Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại miền Trung

Prudential Việt Nam cho biết: chỉ trong vài giờ đã nhanh chóng chi trả sau khi nhận được thông tin khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung, với quy trình xử lý khẩn cấp để hỗ trợ gia đình giảm bớt áp lực tài chính ngay trong giai đoạn khó khăn.

Đợt bão lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung, làm ngập sâu hàng nghìn nhà dân, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, ghi nhận thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Một số khu vực như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hộ gia đình mất nguồn thu nhập hoặc nhà cửa hư hại nghiêm trọng.

Theo đại diện Prudential, doanh nghiệp ghi nhận 3 khách hàng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, các ca bồi thường đều được hoàn tất trong thời gian ngắn trong vòng 4-8 giờ, để kịp thời hỗ trợ cho khách hàng và gia đình với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. “Trong những tình huống như bão lũ, chi trả nhanh không chỉ là nghiệp vụ mà là cam kết đồng hành cùng khách hàng,” đại diện Prudential chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn ngành bảo hiểm ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác là 29.000 tỷ đồng, trong đó Prudential chiếm hơn 25%, tương đương với ¼ của toàn ngành. Việc chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng trong những giai đoạn khó khăn trước biến cố.

Bên cạnh công tác bồi thường, Prudential luôn đồng hành hỗ trợ cộng đồng trong những tình huống khẩn cấp

Song song với công tác bồi thường, tháng 10 vừa qua, Prudential đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại vùng ảnh hưởng bão lũ như trao 1 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam sẽ đóng góp vào công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ để hỗ trợ cải tạo vật chất, cung cấp gói an sinh, dụng cụ hỗ trợ giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh thành phía Bắc.

Trong tuần đầu tháng 11, Prudential và Quỹ Prudence Foundation cùng CRC tổ chức khảo sát thực địa và cải tạo cơ sở hạ tầng tại nhiều trường học và khu dân cư, chương trình có sự tham gia của các tình nguyện viên quốc tế và đội ngũ Prudential Việt Nam.

Những hoạt động này là một phần trong định hướng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của Prudential suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam

Trong thời gian tới, Prudential sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức, đối tác và cơ quan chức năng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần giúp người dân, khách hàng vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống an toàn, ổn định và hạnh phúc.

NHƯ AN