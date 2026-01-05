AEON giảm gần 10 triệu giao dịch dùng túi ni-lông trong 5 năm

Thúc đẩy tiêu dùng bền vững là một trong ba trụ cột chiến lược trọng tâm của AEON Việt Nam nhằm giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động kinh doanh. Từ năm 2020 đến tháng 11-2025, các sáng kiến triển khai tại điểm bán lẻ đã giúp AEON Việt Nam ghi nhận gần 10 triệu lượt giao dịch không sử dụng túi ni-lông dùng một lần trên toàn hệ thống.

AEON Việt Nam đưa ra giải pháp cho thuê túi thân thiện môi trường tại các siêu thị

Trong bối cảnh tiêu dùng bền vững ngày càng được quan tâm, thách thức lớn là chuyển đổi từ nhận thức sang hành vi do những bất tiện trong mua sắm hằng ngày, như việc quên mang theo túi khi đến siêu thị. Từ đó, AEON Việt Nam thúc đẩy “thay đổi hành vi bằng thuận tiện hóa” thông qua các giải pháp như dịch vụ thuê túi thân thiện môi trường, quầy thanh toán ưu tiên không dùng túi ni-lông và chương trình “Ngày không túi ni-lông”. Trong số các giải pháp được triển khai tại hệ thống bán lẻ của AEON Việt Nam, dịch vụ thuê túi thân thiện môi trường là sáng kiến nổi bật.

AEON Việt Nam là một trong số ít nhà bán lẻ tại Việt Nam triển khai mô hình cho thuê túi thân thiện môi trường theo hướng tiếp cận thực tế tại điểm bán. Bằng việc cung cấp sẵn các lựa chọn bền vững trong hành trình mua sắm, AEON Việt Nam hỗ trợ khách hàng xử lý những tình huống phát sinh như quên mang túi cá nhân, đồng thời góp phần hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

AEON Việt Nam bố trí túi tái sử dụng nhiều lần tại quầy thanh toán ưu tiên

AEON Việt Nam triển khai quầy thanh toán ưu tiên (Greenline) tại các Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON, dành riêng cho khách hàng không sử dụng túi ni-lông, qua đó khuyến khích hành vi mua sắm thân thiện với môi trường. Song song, AEON Việt Nam áp dụng ưu đãi giảm 1.000 đồng cho mỗi giao dịch không dùng túi ni-lông, tại toàn bộ các quầy thanh toán trong Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Việt Nam.

Sáng kiến “Ngày không túi ni-lông” được AEON Việt Nam triển khai vào thứ Hai đầu tiên mỗi tháng trên toàn hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON, thể hiện cam kết dài hạn trong việc giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần. Chương trình tạo điểm chạm xanh thúc đẩy các hành vi tiêu dùng bền vững như thanh toán không tiền mặt và hạn chế sử dụng túi ni-lông.

Nhằm mang đến đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện, AEON Việt Nam đồng thời duy trì các giải pháp hỗ trợ như dịch vụ thuê túi thân thiện môi trường và khu vực tự đóng gói bằng thùng giấy tái sử dụng, góp phần giảm rác thải nhựa trong hoạt động bán lẻ.

AEON Việt Nam triển khai song song các sáng kiến khác tại hệ thống siêu thị trong đó có khu vực tự đóng gói

Từ tháng 9-2020 đến hết tháng 11-2025, AEON Việt Nam ghi nhận gần 10 triệu lượt giao dịch không sử dụng túi ni-lông. Ngoài ra, tính từ năm 2023 đến hết tháng 11-2025 ghi nhận gần 100.000 lượt thuê túi, trong đó năm 2025 ghi nhận mức tăng gấp đôi so với năm 2024.

Các số liệu này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong hành vi tiêu dùng bền vững của khách hàng. AEON Việt Nam không chỉ tập trung vào hành vi mua sắm của khách hàng hiện tại mà còn hướng tới thế hệ tiêu dùng tương lai. Trong đó, giáo dục bền vững được xác định là 1 trong 3 trụ cột chiến lược bên cạnh thúc đẩy tiêu dùng bền vững, đóng vai trò nền tảng cho sự thay đổi bền vững.

Các chương trình giáo dục bền vững được AEON Việt Nam triển khai đồng bộ từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông nhằm nâng cao nhận thức và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm cho thế hệ trẻ, qua đó xây dựng nền tảng cho một thế hệ khách hàng sẵn sàng đưa ra các quyết định tiêu dùng bền vững trong tương lai.

Song song với giáo dục, AEON Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, 80% tổng lượng giao dịch tại hệ thống sẽ tự chủ từ chối sử dụng túi ni-lông dùng một lần, góp phần tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh ở quy mô lớn hơn trong ngành bán lẻ. So với thị trường Nhật Bản, nơi cần gần 30 năm để đạt mốc 80%, AEON Việt Nam kỳ vọng rút ngắn lộ trình xuống còn 10 năm (2020-2030).

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng bền vững song hành với nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm, hướng tới những tác động tích cực và lâu dài cho môi trường Việt Nam.

THANH MAI