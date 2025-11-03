Quảng Ngãi: Nhiều thôn của xã Sơn Tây Hạ bị cô lập, mất điện

Mưa lớn kéo dài khiến xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) bị chia cắt. Hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh hoàn toàn cô lập, mất điện, mất sóng điện thoại và giao thông tê liệt.

Clip: Tuyến đường chính ĐH83 bị sạt lở, cô lập 170 hộ dân thuộc hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh (NGUYỄN THỊ TÌNH cung cấp)

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hôm nay 3-11, công tác khắc phục các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có 53 điểm sạt lở, trong đó tuyến đường chính ĐH83 bị sạt gãy, khiến xã Sơn Tây Hạ bị cô lập, đặc biệt là 170 hộ dân thuộc hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh.

Khối đất đá đổ tràn xuống tuyến đường ĐH83 đoạn qua 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh khiến 2 thôn cô lập. Ảnh: NGUYỄN THỊ TÌNH

Trên tuyến ĐH83, đoạn đi qua 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh là khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất. Cụ thể, tại thôn Đăk Pao có 10 điểm sạt lở, khối lượng ước khoảng 2.000m³ đất đá, kéo dài hơn 200m. Còn tại thôn Đăk Panh, tuyến đường bị sạt một điểm lớn với khối lượng khoảng 1.000m³, chiều dài khoảng 10m. Đây là hai vị trí trọng điểm, gây chia cắt hoàn toàn giao thông của người dân.

ĐH83 bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN THỊ TÌNH

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết: Hiện 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh chưa khôi phục sóng di động, điện thắp sáng, giao thông chưa thông tuyến, xăng dầu không có. Người dân đi mua xăng dầu phải vác, còn xe máy phải khiêng qua các đoạn sạt lở.

“Xã Sơn Tây Hạ rất khó khăn, nhiều thôn mấy ngày nay chưa có điện, sạt lở quá nên đường vào không được. Hiện người dân rất cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đặc biệt 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh”, bà Tình chia sẻ.

Clip: Đường vào thôn Đăk Pao và Đăk Panh bị sạt, người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe máy qua (NGUYỄN THỊ TÌNH cung cấp)

Một số tuyến đường khác trên xã Sơn Tây Hạ đang được khắc phục. Ảnh: NGUYỄN THỊ TÌNH

Trong thời gian chờ khắc phục điểm sạt lở gãy trên tuyến đường chính ĐH83, người dân xã Sơn Tây Hạ chỉ có thể đi theo tuyến đường Sơn Tinh – Sơn Thượng (nay là Sơn Tây Hạ - Sơn Hà) về đồng bằng, nhưng hiện nay tuyến đường này rất lầy lội và bị xói mòn, người dân muốn qua phải đi bộ hoặc khiêng xe máy.

Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương mong các cấp thẩm quyền hỗ trợ khẩn trương khắc phục bằng cách đổ cấp phối để bà con lưu thông, đồng thời, sớm đầu tư nền, mặt đường tuyến đường Sơn Tinh - Sơn Thượng với chiều dài khoảng 3,5km còn lại (đoạn qua địa phận xã Sơn Hà), giúp kết nối giao thương liên xã và kịp thời phục vụ công tác ứng phó thiên tai, sự cố xảy ra.

Nhiều điểm trên xã Sơn Tây Hạ gặp khó khăn trong khắc phục giao thông. Ảnh: NGUYỄN THỊ TÌNH

Một đoạn đường bê tông bị sụt lún, đứt gãy hoàn toàn sau mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN THỊ TÌNH

Theo dự báo trong thời gian tới tiếp tục có mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Sơn Tây Hạ tăng cường công tác triển khai cho lực lượng xung kích tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Tiếp tục huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông trên địa bàn quản lý khi xảy ra mưa lớn.

NGUYỄN TRANG