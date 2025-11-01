Quảng Ngãi: Nứt taluy Quốc lộ 24, khoảng 3.000m³ đất nguy cơ sạt lở

Ngày 1-11, ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng chức năng đã huy động máy móc thu dọn khoảng 1.000m³ đất đá bị sạt từ taluy xuống mặt đường Quốc lộ 24, đoạn gần dốc Ba Tầng (xã Măng Đen), nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Vết nứt bên taluy Quốc lộ 24. Ảnh cắt từ clip mạng xã hội

Tại phía taluy cùng vị trí nói trên, xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng từ 20-50cm, nằm “lơ lửng” trên cao, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đổ sập xuống đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Đen, khu vực xuất hiện vết nứt có khối lượng đất đá ước khoảng 3.000m³. Chính quyền địa phương đã báo cho đơn vị quản lý đường bộ theo dõi, lập phương án xử lý triệt để khi thời tiết nắng ráo. Trong thời gian mưa bão, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí máy móc ứng trực, sẵn sàng thu dọn đất đá nếu xảy ra sạt lở để đảm bảo giao thông.

Quốc lộ 24 dài khoảng 165km, là tuyến giao thông duy nhất nối tỉnh Quảng Ngãi với khu vực Tây Nguyên, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cũng là đường cũng dẫn lên Khu du lịch Măng Đen.

HỮU PHÚC