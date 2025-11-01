Quảng Ngãi: Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục sạt lở đất

Chiều 1-11, Đoàn công tác của Quân đoàn 34 phối hợp với chính quyền xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành khảo sát các điểm sạt lở để xây dựng phương án khắc phục, sớm ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn.

Tại khu vực sạt lở ở thôn Ngọc Nang, gây cô lập hơn 400 hộ dân 5 thôn nhiều ngày nay, Đại tá Nguyễn Khang Yên, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, cùng đoàn công tác trực tiếp băng qua các điểm sụt lún, khảo sát nền địa chất, dự báo tình hình sạt lở và họp bàn giải pháp xử lý.

Đoàn thống nhất, trước mắt sẽ huy động lực lượng mở đường tạm để người dân và học sinh có thể đi lại bằng xe máy, về lâu dài địa phương sẽ kiến nghị đầu tư xây dựng cầu kiên cố.

Đại tá Nguyễn Khang Yên cho biết, để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đơn vị đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy xúc của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đến hiện trường tham gia thông đường. Từ ngày 2-11, lực lượng này sẽ đồng loạt triển khai khắc phục sạt lở với tinh thần làm khẩn trương, sớm thông tuyến để người dân ổn định cuộc sống.

Như đã phản ánh, Xã Ngọc Linh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về hạ tầng và cô lập khoảng 400 hộ dân trong nhiều ngày nay.

Trước đó, chiều 31-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra công tác khắc phục ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất, qua đó chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã Ngọc Linh khẩn trương cứu trợ, đưa lương thực, thực phẩm đến các thôn đang bị cô lập; trong thời gian nhanh nhất phải có giải pháp khắc phục sạt lở, giải quyết việc đi lại cho nhân dân, đảm bảo điều kiện học tập của con em trong vùng…

HỮU PHÚC