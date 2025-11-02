Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi giúp dân thu hoạch hoa màu, di dời hộ dân khỏi vùng sạt lở

Chiều 2-11, ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, địa phương đang khẩn trương tổ chức di dời người dân tại xóm 5, thôn Phước Thọ, do xảy ra sạt lở núi Hòn Dồ.

Clip: Di dời 43 hộ dân khỏi vùng sạt lở núi Hòn Dồ, Quảng Ngãi. Thực hiện: THANH BÌNH-NGUYỄN TRANG

Trước đó, ngày 29-10, do mưa lớn kéo dài, khu vực núi Hòn Dồ xảy ra sạt lở trên chiều dài khoảng 50m, với hơn 1.000m³ đất đá đổ xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân và gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 24B. Ngay sau sự cố, UBND xã đã tổ chức di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sạt lở núi Hòn Dồ, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà người dân sống dưới chân núi Hòn Dồ.

Đến ngày 31-10, khi thời tiết tạm ngớt mưa, người dân được trở về nhà để ổn định sinh hoạt. Tuy nhiên, do mưa lớn tiếp diễn từ ngày 2-11, nguy cơ sạt lở tái diễn nên trong chiều cùng ngày, UBND xã Trường Giang tiếp tục triển khai di dời lần hai.

Vụ sạt lở làm sập một phần công trình phía sau nhà dân.

Mái nhà bị đổ sập sau vụ sạt lở.

UBND xã chỉ đạo các lực lượng đến từng nhà, yêu cầu toàn bộ 43 hộ dân, 143 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi Hòn Dồ khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện, người dân được bố trí tạm tại Nhà văn hóa thôn, nhà tránh lũ và các khu vực an toàn trong địa bàn xã.

Ngoài núi Hòn Dồ, khu vực Núi Lách (thôn Hương Nhượng Nam, xã Trường Giang) cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở, đe dọa 31 hộ dân, 84 nhân khẩu.

UBND xã đến từng hộ gia đình yêu cầu người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm.

Vận động người dân di dời

Chiều 2-11, nhiều người mang áo mưa, chuẩn bị đồ dùng thiết yếu di dời đến nơi an toàn

Cắm biển khu vực nguy hiểm xung quanh núi Hòn Dồ

Các khu vực dân cư ven núi Hòn Dồ được cắm biển cảnh báo

Giăng dây cảnh báo nguy hiểm

Chiều 2-11, người dân đã di dời đến nhà văn hóa thôn Phước Thọ

* Ngày 2-11, trước tình hình thời tiết bất lợi, nguy cơ hoa màu bị thiệt hại, Đồn Biên phòng Đức Minh (BĐBP Quảng Ngãi) triển khai lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu.

Đồn Biên phòng Đức Minh đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống các vùng bị ngập sâu, trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch, nông sản, hoa màu nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân thu hoạch kịp thời hơn 1,5ha khoai mì tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, khu vực chịu ảnh hưởng ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh khẩn trương thu hoạch khoai mì giúp dân.

Hoạt động này giúp bảo toàn thu nhập và lương thực của người dân, đồng thời thể hiện vai trò xung kích, tuyến đầu của Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồn Biên phòng Đức Minh giúp dân thu hoạch khoai mì.

Ảnh: Đồn BP Đức Minh

Hơn 1,5ha khoai mì được thu hoạch.

Vận chuyển khoai mì về nhà dân.

Công việc thu hoạch đã hoàn thành trong ngày 2-11.

