Sau bão số 6, vỏ hàu biển, sò, ốc biển cùng lượng lớn rác thải tấp vào bãi biển thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Sò biển, rác thải tấp vào bãi biển Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi.

Người dân thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, phát hiện rất nhiều vỏ hàu, sò, ốc biển bị sóng đánh vào bãi biển, kèm theo lượng lớn rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Các loại vỏ hàu, sò, ốc tấp vào bãi biển thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Các loại vỏ ốc tấp quanh chiếc thúng của ngư dân.

Theo nhiều người dân, các loại ốc biển bị chết do gặp nước mưa của bão số 6.

Các loại vỏ ốc biển.

Sóng lớn cũng kéo theo lượng rác như bao tải, bèo tây, củi khô, túi ni lông, chai nhựa… tập kết với mức độ dày đặc, trôi lềnh bềnh trên bờ biển, quấn dây neo thuyền của ngư dân.

Bãi biển thôn An Vĩnh bị bao phủ bởi rác.

Rất nhiều các loại rác thải khác nhau.

Vịnh An Vĩnh là khu vực thường xuyên bị rác thải theo sóng biển tấp vào vịnh, tình trạng này xảy ra nhiều năm nay. Nguồn rác tấp vào bãi biển thôn An Vĩnh chủ yếu là từ thượng nguồn các con sông, suối ở các địa phương, mưa lũ cuốn rác theo các sông đổ ra cửa biển Sa Kỳ, tấp vào thôn An Vĩnh.

Xung quanh thôn An Vĩnh, người dân chủ yếu sống nhờ đánh bắt cá.

Ông Võ Đạt cho biết: “Cứ vừa dọn dẹp xong là qua vài ngày rác thải lại tấp vô. Rác thải ngập bờ biển ảnh hưởng môi trường và cuộc sống, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ven bờ”.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Trưởng thôn An Vĩnh, cho biết: “Mỗi tháng, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đều xuống dọn dẹp rác thải ở bãi biển. Trước bão số 6 cũng dọn dẹp rồi nhưng vừa qua bão, rác thải lại ngập tràn”.

