Quảng Ngãi: Sôi nổi giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Clip: Đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Giải quy tụ 5 xã, phường dọc sông Đăk Bla với 32 vận động viên tranh tài ở các cự ly 400m và 1.000m. Thuyền độc mộc là phương tiện gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phục vụ đi lại và lao động sản xuất. Với nét mộc mạc, đậm chất truyền thống, loại hình này được đánh giá có tiềm năng lớn trong việc góp phần phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.

Các đội thi tham gia đua thuyền

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết giải được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa của đồng bào DTTS đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh.

Trao giải cho các đội

HỮU PHÚC