Văn hóa - Giải trí

Quảng Ngãi: Sôi nổi giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

SGGPO

Sáng 22-2, trên sông Đăk Bla đoạn qua phường Kon Tum, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức Giải đua thuyền độc mộc năm 2026.

Clip: Đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Giải quy tụ 5 xã, phường dọc sông Đăk Bla với 32 vận động viên tranh tài ở các cự ly 400m và 1.000m. Thuyền độc mộc là phương tiện gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phục vụ đi lại và lao động sản xuất. Với nét mộc mạc, đậm chất truyền thống, loại hình này được đánh giá có tiềm năng lớn trong việc góp phần phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.

3589426493604790334-2.jpg
Các đội thi tham gia đua thuyền

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết giải được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa của đồng bào DTTS đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh.

3589426493604790334-2542-4569.jpg
Trao giải cho các đội
HỮU PHÚC

Từ khóa

Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi Nguyễn Liên Phương Sông Đăk Bla Đua thuyền

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn