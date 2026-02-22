Lễ hội lớn nhất miền Bắc chính thức khai hội

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), các đại biểu đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông, gióng trống khai hội du lịch chùa Hương 2026 tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (Hà Nội), thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Thỉnh chuông khai hội chùa Hương, lễ hội lớn nhất của miền Bắc

Đúng 8 giờ 30 phút, lễ khai hội bắt đầu với nghi thức trang trọng và chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, chùa Hương không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là di sản văn hóa đặc biệt cần được bảo tồn, phát huy theo hướng bền vững, hài hòa giữa khai thác du lịch và gìn giữ giá trị truyền thống.

Lãnh đạo TP Hà Nội ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong công tác tổ chức của địa phương, đồng thời đề nghị ban tổ chức tiếp tục siết chặt kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh của Thủ đô.

Biểu diễn nghệ thuật khai hội

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội thông tin, quy hoạch tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương đã được hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và thu hút đầu tư bài bản.

Thành phố dự kiến bố trí nguồn lực khoảng 2.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực phục vụ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong dài hạn.

Thực hiện các nghi lễ dâng hương tại sân Thiên Trù

MAI AN