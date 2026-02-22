Phim “Bước chân vào đời” lên sóng VTV

Bộ phim truyền hình Bước chân vào đời sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 23-2 trên VTV3, phát sóng lúc 20 giờ các tối thứ hai, ba, tư hàng tuần.

"Bước chân vào đời", phim về giới trẻ lên sóng VTV

Phim khai thác hành trình trưởng thành nhiều va đập của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời, buộc họ phải tự bước vào guồng quay khắc nghiệt của đời sống thị thành. Các số phận trẻ đại diện cho những “bước chấp chới” của một thế hệ lớn lên trong yêu thương nhưng chưa đủ va vấp để làm chủ cuộc đời.

Phim không đi vào lối mòn bi kịch hóa mà chọn cách kể dung dị, tập trung vào chiều sâu tâm lý. Phim phản ánh những lựa chọn, vấp ngã, lừa lọc và mất mát mà người trẻ phải đối diện, đồng thời khơi gợi niềm tin vào sự tử tế, tình thân và lòng trắc ẩn. Thông điệp xuyên suốt được ê-kíp nhấn mạnh là dù cuộc sống nhiều biến động, chỉ cần còn tình gia đình và niềm tin, con người vẫn có thể tìm thấy lối đi cho tương lai.

Cảnh trong phim Bước chân vào đời

Đạo diễn NSƯT Danh Dũng, cho biết bộ phim mang màu sắc chân thực nhưng vẫn bảng lảng chất thơ, tạo nên nét riêng. Kịch bản do nhóm biên kịch Hồng Thủy, Khánh Hà, Thanh Hương, Hồng Thu chấp bút, hứa hẹn bám sát hơi thở thời đại với những vấn đề xã hội có tính thời sự.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc và gương mặt mới như Quỳnh Nguyễn đảm nhận vai Thương, Mạnh Trường vào vai Lâm, Huỳnh Anh vai Quân, Hoàng Anh Vũ vai Dũng. 2 nhân tố trẻ Ngọc Thủy và Sơn Tùng lần lượt vào vai Trang và Minh. Sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Mai Nguyên, nghệ sĩ Ngọc Tản tạo thêm chiều sâu diễn xuất cho tác phẩm.

Với câu chuyện gần gũi và cách tiếp cận giàu cảm xúc, Bước chân vào đời được kỳ vọng chạm tới trái tim khán giả khi khắc họa hành trình vào đời đầy thử thách nhưng cũng nhiều hy vọng của người trẻ hôm nay.

VĨNH XUÂN