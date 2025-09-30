Quảng Ngãi: Sửa 3 phòng học xuống cấp ở điểm trường Kon Slak

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, nhà trường phát hiện 3 phòng học ở Điểm trường Kon Slak xuống cấp nghiêm trọng. Tường xuất hiện nhiều vết nứt dọc, ngang rộng 3-5cm, kéo dài đến hành lang. Một số trụ đỡ bị gãy, có dấu hiệu mất khả năng chịu lực. Vị trí trụ gãy nằm ngay trước lớp học, khiến việc đi lại mất an toàn, gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên, nhất là khi mưa to, gió lớn. Để kịp thời phòng tránh rủi ro, nhà trường đã đề nghị UBND xã phối hợp kiểm tra và hỗ trợ sửa chữa.
Theo ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, dự kiến sang tuần, đơn vị thi công sẽ triển khai sửa chữa với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Trong thời gian chờ sửa chữa, 65 học sinh theo học tại các phòng học xuống cấp đã được chuyển sang học tập tạm thời ở vị trí an toàn hơn.