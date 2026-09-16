Quảng Trị: Học sinh vùng biên trở lại trường sau mưa lũ

Sau nhiều ngày tạm gián đoạn việc dạy và học vì mưa lũ, ngày 16-9 nhiều trường học ở khu vực biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị đã hoạt động trở lại.

Sáng 16-9, tại Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị)- ngôi trường bị ngập sâu nhất trong đợt mưa lũ vừa qua ở khu vực Bắc miền Trung, 100% học sinh đã trở lại trường học tập.

Học sinh vùng biên giới Quảng Trị đến trường học tập sau đợt mưa lũ

Thầy Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 12 đến 14-9 khiến 2 điểm trường chính của trường ở vùng thấp trũng bị ngập sâu từ 1,2-2m. Nhiều bàn ghế và một số trang thiết bị ở tầng 1 của trường bị ngâm nước, hư hỏng. Trường vừa tổ chức dạy học, vừa tiếp tục sắp xếp, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

100% học sinh Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng đi học trở lại sau lũ

Nhà trường yêu cầu giáo viên rà soát, thống kê những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các em ổn định việc học.

Dấu vết đợt lũ vừa qua còn hằn in trên từng lớp học ở Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết, sau khi hết lũ, địa phương huy động gần 500 lượt người để hỗ trợ tại Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng vệ sinh, dọn dẹp, khôi phục hệ thống điện nước, phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.

Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng ngập sâu vào chiều 13-9

Theo ông Đinh Công Nhật, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lũ vừa qua toàn tỉnh có 14 xã, phường và 6 trường học do Sở GD-ĐT quản lý phải tạm dừng dạy học. Đến sáng 16-9, tất cả trường học trên địa bàn đã đón học sinh trở lại.

Nhiều lực lượng được huy động vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại



Sáng 16-9, tất cả học sinh khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị đều đến trường sau đợt mưa lớn

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