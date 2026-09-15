Bộ GD-ĐT: Việc điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa được thực hiện tổng thể, có lộ trình

Bộ GD-ĐT khẳng định không điều chỉnh nội dung sách giáo khoa chỉ trên cơ sở một phản ánh riêng lẻ hoặc theo áp lực dư luận

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sáng 15-9, tại hội nghị giao ban báo chí, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã báo cáo một số nội dung về rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và sách giáo khoa (SGK) được dư luận quan tâm.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ GD-ĐT đang triển khai rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình GDPT và SGK theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong SGK được phản ánh là chưa phù hợp.

Bộ GD-ĐT đang triển khai rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, pháp luật và yêu cầu của Chương trình GDPT; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định.

“Bộ không điều chỉnh nội dung SGK chỉ trên cơ sở một phản ánh riêng lẻ hoặc theo áp lực dư luận; đồng thời, đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền”, báo cáo của Bộ GD-ĐT nêu rõ.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục và không làm gián đoạn, gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời và công khai thông tin về quá trình rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình GDPT, SGK.

Thời gian gần đây, trước thông tin Bộ GD-ĐT đang triển khai rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình GDPT 2018 và SGK sau 5 năm triển khai, nhiều giáo viên đã nêu ý kiến đóng góp, bày tỏ hy vọng những bất cập trong chương trình, SGK được khắc phục. Đặc biệt, nhiều giáo viên chung ý kiến đề nghị xem xét lại 3 môn gọi là tích hợp trong chương trình THCS.

Theo nhiều giáo viên, tích hợp nhưng bản chất là tập hợp các môn học vào 1 cuốn SGK gồm: Môn khoa học tự nhiên, môn Lịch sử - Địa lý và môn Nghệ thuật. Do đó, với bậc THCS, giáo viên mong tách các môn học khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), Lịch sử và Địa lý trở thành những môn học độc lập, có tên môn học và SGK đúng nghĩa. Các thầy cô cho rằng, đa số giáo viên không đủ kiến thức, kỹ năng để dạy cùng 1 lúc nhiều môn, khiến cho thầy cô không muốn dạy, trò không muốn học, có thể dẫn đến hệ quả là chất lượng các môn học này ở bậc THCS không bảo đảm, chất lượng của học sinh lên học bậc THPT cũng sẽ tương ứng.

Nhiều thầy cô cũng đề nghị xem xét tính thực tiễn của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (là một hoạt động giáo dục bắt buộc trong Chương trình GDPT 2018) với thời lượng 3 tiết/tuần "lãng phí vì thiếu tính thực tiễn".

Song song đó, cũng cần thiết phải tích hợp các nội dung giáo dục địa phương vào các môn học tương ứng.

“Trả lại tên các môn học vốn có và bỏ hoặc cắt giảm số tiết những môn học không phù hợp trong Chương trình GDPT 2018”, nhiều giáo viên bày tỏ.

Đáng chú ý, một số giáo viên đề xuất Bộ GD-ĐT thực hiện phương thức điều tra xã hội học trên không gian mạng về vấn đề này để có thêm thêm kênh thông tin thuyết phục từ phía đội ngũ nhà giáo.

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LÂM NGUYÊN