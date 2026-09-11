12 thí sinh Việt Nam dự thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Chiều 11-9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã tổ chức lễ xuất quân cho các thí sinh khu vực TPHCM tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc

Đoàn Việt Nam năm nay có 12 thí sinh dự thi, tranh tài ở 11 nhóm nghề. Trong đó, TPHCM có 5 thí sinh dự thi 4 nhóm nghề, gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, và Công nghệ may thời trang.

Ở kỳ thi năm nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng huấn luyện 4 thí sinh: Nguyễn Tiến Phát thi nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Đào Tiến Phúc thi nghề điện lạnh, Lưu Nhật Hào và Nguyễn Nhựt An thi nghề cơ điện tử. Riêng thí sinh Phạm Thị Ngọc Huệ thi nghề công nghệ thời trang, do Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM tuyển chọn, huấn luyện. Các chuyên gia đã hướng dẫn thí sinh liên tục trong gần một năm.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 năm nay có quy mô lớn với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở 64 nghề.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, kỳ thi có những yêu cầu khắt khe, đòi hỏi thí sinh thể hiện kỹ năng trên thiết bị, máy móc và công nghệ hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Đặng Trinh

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường dặn dò các thí sinh tự tin vào kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện, giữ bình tĩnh, tập trung vào từng thao tác và linh hoạt xử lý tình huống. Đồng chí kỳ vọng thí sinh thi đấu trung thực, cao thượng, đóng vai trò là những "đại sứ trẻ" để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo. Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị nhân rộng mô hình, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện, thi đấu từ các kỳ thi kỹ năng nghề, tạo nguồn nhân lực trẻ có tay nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đồng thời đề xuất khen thưởng thí sinh, chuyên gia đạt thành tích cao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM cùng các sở, ban, ngành nhân rộng mô hình, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và thi đấu từ các kỳ thi kỹ năng nghề, tạo nguồn nhân lực trẻ có tay nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa động viên các thí sinh dự thi kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48. Ảnh: Đặng Trinh

Bà Lê Thị Hằng, Phó Tổng Cục trưởng Cục GDNN-GDTX, Bộ GD-ĐT, cho biết kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là sân chơi đỉnh cao và uy tín nhất toàn cầu chủ yếu dành cho đối tượng thanh niên từ 22 tuổi trở xuống, là nơi hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có các chuyên gia và thí sinh góp mặt tại đấu trường quốc tế này là minh chứng rõ nét cho sự phát triển không ngừng về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao.

Việt Nam đã tham dự kỳ thi từ năm 2007 đến nay với thí sinh chiếm đa số là học sinh, sinh viên của các cơ sở GDNN và giáo dục đại học và đã đoạt huy chương ở các nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay CNN, Tiện CNC và nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở nhiều nghề khác. Bà Lê Thị Hằng cũng kỳ vọng TPHCM sẽ tiếp tục đi đầu trong phong trào phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng trẻ của cả nước.

Đại diện các thí sinh dự thi, em Nguyễn Tiến Phát bày tỏ quyết tâm luôn giữ vững tinh thần tự tin, bình tĩnh, trung thực và kỷ luật; chấp hành nghiêm túc các quy định. Phát huy những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã được học tập, rèn luyện; chính xác trong từng thao tác, trong từng sản phẩm và nỗ lực hết mình trong từng phút thi đấu. Đồng thời luôn giữ gìn hình ảnh đẹp của học sinh nghề Việt Nam, có tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị, tôn trọng chuyên gia, đồng đội và các thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới...

ĐẶNG TRINH