TPHCM đầu tư 77,4 tỷ đồng cải tạo ngôi trường gần 70 năm tuổi

Sáng 12-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức Lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa Trường THPT Châu Thành (phường Bà Rịa), với tổng mức đầu tư gần 77,4 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, sửa chữa Trường THPT Châu Thành.

Dự lễ có ông Trần Giàu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM; bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đại biểu dự lễ khởi công.

Theo dự án, Trường THPT Châu Thành sẽ được xây mới 30 phòng, gồm 3 tầng. Bên cạnh đó, các khối phòng học hiện hữu, khối bộ môn, khối hiệu bộ, khối thể dục thể thao, khối thực hành cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được cải tạo, sửa chữa.

Ông Trần Giàu cho biết đây là công trình có quy mô và vốn đầu tư lớn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Giàu cho biết đây là công trình có quy mô và nguồn vốn đầu tư lớn, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục. Ban Quản lý dự án xác định trách nhiệm quản lý dự án đúng quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công trình đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, phát huy tốt nguồn vốn đầu tư công.

Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, bám sát tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành công trình sớm để nhà trường đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, do dự án được triển khai ngay trong khuôn viên trường học, trong khi hoạt động dạy và học vẫn diễn ra, các đơn vị phải chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và người lao động; có phương án phân định khu vực thi công phù hợp, phòng chống cháy nổ, kiểm soát bụi, tiếng ồn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, sửa chữa Trường THPT Châu Thành.

Ban Quản lý dự án cũng đề nghị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thường xuyên phối hợp với nhà trường, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo cô Trần Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành, việc thi công trong thời gian nhà trường vẫn duy trì dạy và học chắc chắn phát sinh những khó khăn về mặt bằng, tổ chức lớp học, duy trì nề nếp chuyên môn và bảo đảm an toàn trường học.

Phối cảnh của dự án.

Tuy nhiên, nhà trường xác định những khó khăn này chỉ mang tính tạm thời, trong khi công trình có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của trường. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện dự án, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, chú trọng phân luồng, quản lý học sinh và bảo đảm an toàn.

Trong quá trình thi công, trường có thể điều chỉnh thời khóa biểu, di chuyển một số lớp sang địa điểm học tạm hoặc tổ chức dạy học trong điều kiện không thuận lợi như bình thường nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì.

Trường THPT Châu Thành được thành lập năm 1957, là một trong những trường có bề dày lịch sử và truyền thống giáo dục tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường ban đầu mang tên Trung học Công lập Châu Văn Tiếp. Sau năm 1975, trường được đổi tên thành Trường cấp II-III Nguyễn Trãi. Đến năm 1976, cấp III được tách riêng thành Trường cấp III Châu Thành, sau này là Trường THPT Châu Thành. Hiện trường tọa lạc trên đường 27-4, trên khuôn viên rộng 11.822m², nằm ở khu vực trung tâm phường Bà Rịa.

KHÁNH CHI