Cô giáo cứu học sinh khỏi xe tải: Nhà hảo tâm ủng hộ hơn 2 tỷ đồng

Ngày 12-9, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 2 tỷ đồng đến cô giáo Hoàng Thị Hiền - người bị tai nạn giao thông khi cứu học sinh.

Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: MTTQ tỉnh Nghệ An

Bà Võ Thị Minh Sinh cảm ơn về hành động dũng cảm của cô Hiền và sự chung tay đồng hành cùng việc tử tế của cả cộng đồng. Sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp cô Hiền cùng gia đình bớt khó khăn, có thêm điều kiện điều trị và sớm hồi phục sức khỏe.

Như đã Báo SGGP đã đưa tin, ngày 8-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) sau tai nạn giao thông nghiêm trọng khi lao ra cứu học sinh.

Cô Hoàng Thị Hiền là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm, hy sinh vì học trò. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền trước hành động cao cả này.

Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: MTTQ tỉnh Nghệ An

Trước đó, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy lao ra đường. Phát hiện có xe tải đang đi tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã dũng cảm lao ra ôm lấy cháu bé. Giữ được bé an toàn, nhưng chiếc xe tải đã cán qua hai chân của cô giáo Hiền.

Cô Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kì, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô giáo ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội. Cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt 1 chân phải, chân trái đang điều trị phục hồi.

Hoàn cảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền rất khó khăn. Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi. Mẹ nằm viện, hai em bé hiện đang ở với ông bà ngoại. Chị gái, anh trai cô Hiền phải nghỉ việc thay nhau chăm sóc em tại bệnh viện...

Trước tình cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp trang Fanpage Nghệ An đã kêu gọi cộng đồng, các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ cô Hiền, gửi về tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng lời kêu gọi, chỉ trong 3 ngày từ 9 đến 11-9, gần 9.000 tổ chức, cá nhân hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ cô Hiền thông qua các kênh Fanpage Nghệ An và MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, với số tiền hơn 2 tỷ đồng, góp phần tiếp thêm nghị lực để cô vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục điều trị và phục hồi.

Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cũng tổ chức đoàn ra Hà Nội thăm hỏi, động viên nữ giáo viên. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đến bệnh viện thăm hỏi cô giáo cũng như gửi tấm lòng hỗ trợ cô giáo Hiền.

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LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM