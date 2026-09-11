Bộ GD-ĐT yêu cầu điều chuyển sách giáo khoa từ nơi dư đến nơi thiếu

Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản gửi sở GD-ĐT các tỉnh thành và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027.

Phụ huynh cùng con tìm kiếm sách giáo khoa trước thềm năm học mới tại Nhà sách Phương Nam (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu đến thời điểm chốt số liệu: số lượng SGK đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách.

Cùng với đó, rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Các sở GD-ĐT khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ SGK đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố; thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Bộ GD-ĐT đề nghị sở GD-ĐT phối hợp với NXBGD và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu; điều chuyển SGK từ nơi dư đến nơi thiếu. Thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác SGK tại thư viện và SGK cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí trên trang điện tử của NXBGD.

Các sở GD-ĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh và không để thiếu SGK mà chưa có phương án xử lý.

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu SGK.

NXBGD rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh thành; đối chiếu với nhu cầu do các Sở GD-ĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được 2 cung ứng.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị NXBGD báo cáo chính xác số lượng SGK tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển; thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng; bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý.

NXBGD công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh thành phố, gồm: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ, phương thức mua; cung cấp cho các Sở GD-ĐT để thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Đồng thời, NXBGD phải thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập Tổ phản ứng nhanh tại NXBGD và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về thiếu SGK. Công khai đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý.

Bộ GD-ĐT đề nghị NXBGD phối hợp với các sở GD-ĐT, ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK, hoàn thành trước ngày 15-9. Tổng Giám đốc NXBGD chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng và việc công khai các đầu mối phục vụ.

LÂM NGUYÊN