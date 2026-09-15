Ngày 15-9, ghi nhận tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM (231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) và nhiều nhà sách trên địa bàn TPHCM, phụ huynh vẫn chật vật đi tìm từng cuốn SGK.

Trưa 15-9, nhiều phụ huynh vẫn tìm mua SGK cho con tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán), dù là ngày làm việc trong tuần nhưng số lượng phụ huynh đến mua SGK cho con vẫn rất đông.

Anh Như Ý (ngụ ở xã Bình Hưng, TPHCM) cho biết: "Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi đến trụ sở NXBGDVN tìm mua SGK Tiếng Anh và bộ sách bài tập lớp 6. Mặc dù không phải xếp hàng như những lần trước nhưng tôi chỉ mua được 6 trong tổng số 14 cuốn sách cần tìm. Riêng SGK Tiếng Anh 6 chỉ còn tập 2".

Trưa 15-9, nhiều phụ huynh vẫn tìm mua SGK cho con tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân viên NXBGDVN thông tin với phụ huynh là phải chờ đến tuần sau SGK mới tiếp tục được nhập về. Vì chưa mua đủ bộ sách cần tìm, phụ huynh này được hướng dẫn qua Nhà sách 231 Nguyễn Văn Cừ để tìm thêm những đầu sách còn thiếu. Tuy nhiên, phụ huynh chỉ mua thêm được một cuốn, còn thiếu 7 đầu sách cần tìm.

"Thôi thì có bao nhiêu học bấy nhiêu. Năm học mới đã bắt đầu nhưng phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm sách mà chưa mua đủ, ảnh hưởng đến việc học của các con. Tôi mong các đơn vị sớm bổ sung nguồn sách, nhất là sách Tiếng Anh và sách bài tập lớp 6, để học sinh có đủ tài liệu học tập”, anh Như Ý bày tỏ.

Phụ huynh mua SGK cho con tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) vào trưa 15-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, tại Nhà sách Thăng Long (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), vở thực hành hai môn Toán và Tiếng Việt các khối 1, 2, 3 không có hàng. Chị Thanh Lan, phụ huynh có con học lớp 3 than thở: "Vào năm học giáo viên chủ nhiệm mới thông báo các đầu sách bài tập cần mua. Tôi đã tìm ở 5 nhà sách nhưng chưa mua đủ sách bài tập cho con".

Tại phường Gò Vấp, trên các trục đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Oanh trong mấy ngày qua, phụ huynh "lùng sục" nhiều nhà sách lớn, nhỏ nhưng vẫn không mua đủ SGK và sách bài tập cho con.

Một phụ huynh có con học Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, gia đình đã đăng ký mua SGK cho con tại trường nhưng ngày 9-9 vừa qua trường trả lại tiền vì không có nguồn sách.

"Trên nhóm chat zalo của lớp, phụ huynh biết chỗ nào còn sách đều liên tục chỉ nhau hoặc nhờ mua hộ. Tuy nhiên đến sáng nay (15-9), con tôi vẫn còn thiếu 2 quyển sách. Chưa năm nào việc mua SGK cho con lại khiến cả gia đình mệt mỏi đến như vậy", phụ huynh cho hay.

Sáng 15-9, đại diện NXBGDVN tại TPHCM cho biết, Bộ GD-ĐT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 34 sở GD-ĐT trên cả nước và NXBGDVN. Trong đó, TPHCM là một trong những địa phương còn thiếu SGK. Việc thiếu SGK chủ yếu diễn ra cục bộ ở một số môn học.

Sau khi rà soát các đầu sách còn thiếu, NXBGDVN sẽ tiếp tục điều tiết, bổ sung các đầu sách còn thiếu trong các ngày 15, 16 và 17-9 cho thị trường TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận. Phụ huynh và học sinh có thể mua SGK tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của NXBGDVN hoặc qua kênh phân phối của trường học.

THU TÂM