Xã hội

Thủ tướng gửi thư khen Công an Thanh Hóa, Công an TPHCM vụ triệt phá đường dây buôn lậu kim cương

SGGPO

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TPHCM về thành tích triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo thư khen, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây, khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng.

Điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia; đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

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LÂM NGUYÊN

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