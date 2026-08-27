Tối ưu hóa việc thu hồi tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn đầu

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03 (Bộ Công an) chỉ ra các hình thức tham nhũng, lãng phí nổi lên như câu kết hình thành "nhóm lợi ích", thao túng chính sách, thông thầu, sử dụng doanh nghiệp "sân sau", tẩu tán tài sản. “Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an kinh tế đã khởi tố mới hơn 3.700 vụ án với 8.900 bị can, thu hồi trên 600.000 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2026, phát hiện 706 vụ và 1.046 bị can”.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03 (Bộ Công an) tham luận tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Cục trưởng C03 đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp thông tin định kỳ và đột xuất từ khâu nhận diện rủi ro. Ông đề nghị KTNN thực hiện kiểm toán sớm theo phương thức "vừa làm vừa kiểm toán" đối với dự án lớn và chủ động chuyển giao thông tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường mà không chờ đến khi ban hành báo cáo kiểm toán.

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) nhấn mạnh các vi phạm tinh vi về thuế và kế toán, như lập 2 hệ thống sổ sách, hợp pháp hóa dòng tiền, dùng nhiều tầng trung gian che giấu giao dịch, lợi dụng đấu thầu và cơ chế đặc thù… “Kinh nghiệm xử lý là phải xác định điểm nghi ngờ ngay từ đầu để mở ra vụ án, đồng thời dựng lại đường đi của quyết định và lấy dòng tiền làm trục chính chứng minh”, ông Phạm Văn Dũng nhận định.

Hội nghị trực tuyến phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: CẨM HÀ

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Ngô Minh Kiểm chỉ ra các biểu hiện lãng phí, tiêu cực qua kiểm toán ngân sách địa phương, bao gồm việc định giá đất bất cập, nợ thuế lớn; lập phân bổ vốn không sát gây lãng phí nguồn lực, chi sai đối tượng; dự án chậm tiến độ, thi công kéo dài và "cài cắm" tiêu chí hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu… Ông đề xuất các giải pháp như chuyển sang kiểm toán chuỗi quản lý nguồn lực, tăng cường đánh giá lãng phí và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu.

Hội nghị đã thống nhất, các cơ quan tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu phục vụ nhận diện sớm các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, vận hành hiệu quả cơ chế “chuyển giao thông tin sớm”; nghiên cứu bộ chỉ báo cảnh báo rủi ro chung và phối hợp tham mưu hướng dẫn liên ngành về xử lý tài sản mã hóa trong tố tụng hình sự nhằm tối ưu hóa việc thu hồi tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn đầu.

CẨM HÀ - ANH PHƯƠNG