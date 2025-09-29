Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Sau 5 ngày rưỡi làm việc với 3 đợt linh hoạt, ngày 29-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 49.

Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây, khối lượng công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới. Kỳ họp thứ 10 sắp tới là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp 49 của UBTVQH; hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất lượng để phục vụ kỳ họp thứ 10. Riêng các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi; có 21 dự án luật sau khi UBTVQH cho ý kiến sẽ được trình xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. "Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9". Cùng với đó là xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, tại phiên họp tháng 10, UBTVQH còn cần xem xét 16 dự án luật, 3 dự án nghị quyết nữa (đây là các dự án đã có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp). Bên cạnh đó, dự phòng thời gian để xem xét 10 dự án luật và 2 nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ, chủ động gửi tài liệu từ sớm, kể cả khi đang dự thảo, để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh và gửi tài liệu chính thức đến thành viên UBTVQH.

Kỳ họp thứ 10 cũng sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành hai đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…).

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý cần chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội trình UBTVQH cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Thời gian chuẩn bị cho kỳ họp còn rất ngắn, phiên họp UBTVQH tháng 10 cũng sẽ kéo dài đến ngay sát khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.

PHAN THẢO