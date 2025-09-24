Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm

Sáng 24-9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên họp trù bị dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược của Quốc hội, góp phần dẫn dắt sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Quốc hội phải phát huy dân chủ, song phải bảo đảm nguyên tắc thống nhất, tập trung, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dù Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ này không bầu mà chỉ định nhân sự, quá trình lựa chọn phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm chọn được những cán bộ không mang tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

“Chọn cán bộ làm sao phải có lên, có xuống, có vào, có ra. Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, nhưng quan trọng hơn là phải quyết làm thì mới có sản phẩm. Nếu chỉ hô hào quyết tâm mà không hành động thì không thể có kết quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, theo định hướng của Bộ Chính trị, việc bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương sẽ được triển khai ngay trong tuần này.

Quang cảnh Đại hội, phiên trù bị

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I diễn ra trong 2 ngày, tập trung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

ANH PHƯƠNG