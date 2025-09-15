Quốc hội, Chính phủ phối hợp chuẩn bị kỹ cho kỳ họp thứ 10

Chiều 15-9, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20-10. Cho đến thời điểm này, dự kiến, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, công tác chuẩn bị các dự án luật phải kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan; phát huy trách nhiệm, trí tuệ, đẩy mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo...

Thủ tướng đề nghị hai cơ quan chia sẻ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Các bộ, ngành cần phối hợp với MTTQ trên tinh thần cầu thị để lắng nghe ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học; việc thực hiện không cầu toàn, nóng vội, vừa đảm bảo các yêu cầu về quy trình, thủ tục, vừa đảm bảo chất lượng, vừa nâng cao tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách thiết kế luật pháp chuyển đổi từ tư duy nặng về quản lý sang tư duy về kiến tạo và phục vụ.

“Đây là đòi hỏi rất cao trong giai đoạn hiện nay. Phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Xây dựng luật cũng phải nghiên cứu, quán triệt tinh thần này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, luật cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra và phải hành động quyết liệt, thống nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Song song đó, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi; tăng cường giám sát, kiểm tra quá trình xây dựng cũng như quá trình tổ chức thực hiện; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chỉ còn 1 tháng 5 ngày, rất ngắn, trong bối cảnh cuối năm các cơ quan đều phải tập trung cho nhiều nhiệm vụ, trong đó có chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Nhưng, chúng ta phải nỗ lực cao nhất, bảo đảm chất lượng kỳ họp. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV với khối lượng công việc rất lớn", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật trên tinh thần “thần tốc hành quân".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên tinh thần thần tốc, tại kỳ họp này, Quốc hội và Chính phủ thống nhất không nghỉ giữa kỳ. Quốc hội cũng không tiến hành chất vấn mà thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ để Quốc hội thảo luận trong một buổi...

Do tính chất đặc thù, đặc biệt của kỳ họp này nên Quốc hội sẽ thảo luận theo nhóm vấn đề như: nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, nhóm vấn đề về tư pháp, nhóm vấn đề về khoa học công nghệ, nhóm vấn đề về quốc phòng, an ninh; dành 1 ngày để Quốc hội thảo luận, đánh giá hoạt động của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

LÂM NGUYÊN