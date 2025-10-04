Thế giới

Thượng viện Mỹ bác dự luật ngân sách, chính phủ tiếp tục đóng cửa

Với 46 phiếu ủng hộ và 52 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 3-10 tiếp tục không thể thông qua các dự luật ngân sách chính phủ do đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đề xuất, đồng nghĩa với việc tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa sẽ kéo dài sang tuần tới.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rời đi sau cuộc họp báo tại ở Washington, DC ngày 3-10. Ảnh: BLOOMBERG
Ngay sau đó, Thượng viện Mỹ cũng đã tiến hành bỏ phiếu về dự luật tương tự do đảng Cộng hòa đề xuất. Dù nhận được 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống, văn kiện này không đạt đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết trong Thượng viện 100 ghế để được thông qua.

Các dự luật ngân sách chính phủ mới nhất không đạt đủ số phiếu cần thiết đồng nghĩa với việc không thể giải quyết tình trạng đóng cửa chính phủ tại Mỹ trước cuối tuần. Các hoạt động không thiết yếu của chính phủ liên bang tiếp tục tê liệt.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang mang lại cho đảng Dân chủ cơ hội để lấy lại lòng tin của các cử tri Dân chủ và cả những cử tri trung lập vốn cho rằng cho rằng đảng này đã quá yếu đuối trong việc chống lại các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. Theo một cuộc thăm dò của Washington Post, 47% số người được hỏi đổ lỗi việc chính phủ Mỹ đóng cửa cho Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, trong khi chỉ có 30% đổ lỗi cho đảng Dân chủ và 23% cho rằng đây là trách nhiệm của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Hiện chiến thuật của đảng Dân chủ được cho là một ván bài đầy rủi ro vì ý kiến và tâm lý của cử tri Mỹ có thể thay đổi trong thời gian tới, khi việc chính phủ đóng cửa sẽ gây nhiều khó khăn cho người dân.

