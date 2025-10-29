Thượng viện Mỹ lần thứ 13 thất bại với nỗ lực mở lại chính phủ

Thượng viện Mỹ, ngày 28-10, lại một lần nữa không thể thông qua được dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Trong lần bỏ phiếu thứ 13 về dự luật ngân sách tạm thời, Thượng viện Mỹ vẫn không hội đủ 60 phiếu thuận cần thiết. Ảnh : thv11.com

Trong lần bỏ phiếu thứ 13 về dự luật ngân sách tạm thời này, kết quả chỉ dừng lại ở tỷ lệ 54/45. Như vậy, Thượng viện Mỹ vẫn không hội đủ 60 phiếu thuận cần thiết khi không có nghị sĩ mới nào từ đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua dự luật.

Trong khi đó, một liên minh gồm các quan chức từ 25 tiểu bang của nước Mỹ và đặc khu Columbia cùng ngày đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ trợ cấp thực phẩm theo Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP). Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa khiến hàng triệu người Mỹ đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn hỗ trợ thực phẩm liên bang trong những ngày tới.

HẠNH CHI