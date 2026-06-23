Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ

Ngày 23-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa đến chào nhân dịp đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa tại Nhà Quốc hội, sáng 23-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ - người bạn thủy chung, tin cậy, có nhiều gắn kết lịch sử và văn hóa với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD, tăng cường đầu tư hai chiều và đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột hợp tác mới, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đề cập đến quan hệ hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc Hạ viện Ấn Độ thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và cho biết, Quốc hội Việt Nam cũng vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Ấn Độ Tshering Wangchuk Sherpa tại cuộc tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cho biết, lãnh đạo cấp cao, giới học giả, truyền thông và dư luận Ấn Độ đều đánh giá rất cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chính phủ Ấn Độ rất quan tâm và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân giữa 2 nước và cho biết, phía Ấn Độ đang nghiên cứu kế hoạch tiếp tục cung rước Xá lợi Đức Phật sang Việt Nam tôn trí trong thời gian tới.

Đại sứ Ấn Độ khẳng định, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và trao thư của Chủ tịch Hạ viện Om Birla mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã vui vẻ nhận lời mời và cho biết, sẽ thu xếp thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp.

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ANH PHƯƠNG