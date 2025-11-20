EVNHCMC quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Các cán bộ, đảng viên đã được quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, bao gồm: Mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong giai đoạn 2025-2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thông tin về Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy EVNHCMC sẽ xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố và phù hợp nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Việc cụ thể hóa sẽ gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được đưa vào chương trình thường xuyên của cấp ủy các cấp, làm căn cứ quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị.

