Gỡ vướng cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức tọa đàm công tác đầu tư xây dựng năm 2025 với sự tham dự của ông Nguyễn Minh Tùng, thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNHCMC, đại diện các ban chức năng và đơn vị trực thuộc. Tọa đàm do ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, chủ trì.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Bùi Hải Thành nhấn mạnh, công tác đầu tư xây dựng là nền tảng quan trọng giúp EVNHCMC hoàn thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của thành phố.

Ông Thành cho biết, năm 2025 tiếp tục đặt ra nhiều áp lực: vừa phải đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, vừa xử lý các vướng mắc kéo dài liên quan thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và quy định mới về chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó còn tồn tại các vấn đề như chất lượng công tác tư vấn, thời gian thực hiện công tác đấu thầu, năng lực của một số nhà thầu thi công và công tác quản lý chất lượng thi công công trình.

Buổi tọa đàm tập trung vào 3 mục tiêu: giải pháp giải quyết trực tiếp các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án; tăng cường phối hợp giữa ban chức năng và các đơn vị để xử lý triệt để từng nhóm vướng mắc; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đầu tư xây dựng, nhất là tại các đơn vị mới thành lập, mới sáp nhập.

Các đại biểu dự tọa đàm cũng đã nêu các vướng mắc liên quan đến công tác lập phương án đầu tư chuẩn bị dự án, công tác chọn thầu tư vấn, khảo sát, thiết kế; vướng mắc trong việc áp dụng định mức, đơn giá; bất cập trong ứng dụng chương trình IMIS cho công tác tái lập mặt đường sau thi công... Các ban chức năng đã giải đáp từng nội dung, chỉ rõ cơ sở pháp lý, sai sót cần khắc phục và thống nhất giải pháp để áp dụng trong năm 2025.

Buổi tọa đàm cũng đã nêu ra các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, gồm: chuẩn hóa quy trình thuyết minh và thiết kế cơ sở; tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, đặc biệt tại các hạng mục xây dựng móng thiết bị, mương cáp và tái lập mặt đường; áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nhật ký điện tử, nghiệm thu điện tử và giám sát IMIS; chủ động hơn trong công tác thoả thuận, giải phóng mặt bằng.

Kết luận tọa đàm, ông Bùi Hải Thành yêu cầu toàn Tổng công ty khẩn trương thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án năm 2025; chủ động phối hợp với cơ quan địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đất đai; kiểm soát tồn kho; cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới; tăng cường giám sát hiện trường nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thi công.

