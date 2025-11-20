Phối hợp đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án 110kV

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) có buổi làm việc về công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình điện 110kV do EVNSPC đầu tư trên địa bàn TPHCM. Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi, thống nhất hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình 110kV trên 2 địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Lãnh đạo EVNHCMC và EVNSPC họp bàn về việc thực hiện các dự án lưới điện 110kV

Sau khi hợp nhất, ngành điện TPHCM đã sắp xếp các công ty điện lực của hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thành 5 công ty điện lực trực thuộc gồm các Công ty Điện lực: Bình Dương, Bến Cát, Thuận An, Đất Đỏ và Vũng Tàu. Số lượng các dự án lưới điện 110kV triển khai đầu tư tại địa bàn là 62 dự án. Theo đó, danh mục các dự án đầu tư xây dựng do EVNSPC làm chủ đầu tư thông qua các Ban A quản lý dự án trên địa bàn Bình Dương (trước đây) có 40 dự án; trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) có 22 dự án.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM đã rà soát 25 dự án chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công (17 dự án tại Bình Dương và 8 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây); tiếp nhận từ EVNSPC để tiếp tục triển khai. Đối với 17 dự án đang được EVNSPC triển khai thi công hoàn tất bàn giao cho EVNHCMC tiếp nhận quản lý vận hành. Trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn và trở ngại, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để giải quyết các khó khăn vướng mắc, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch.

Sau khi trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình thi công và công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình lưới điện 110kV, các bên đã thống nhất việc phối hợp thực hiện các dự án theo từng nội dung cụ thể.

Tại cuộc họp, ông Bùi Hải Thành, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ EVNSPC với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì mục tiêu chung là hoàn thành các dự án đúng tiến độ, kế hoạch để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. Trong đó, 2 Công ty Điện lực khu vực Bình Dương và Vũng Tàu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các Ban quản lý dự án của EVNSPC trong các công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp trong quá trình đăng ký đóng, cắt điện, nghiệm thu công trình, hạng mục công trình theo phân cấp quản lý vận hành.

Cuộc họp cũng thống nhất giao các đơn vị trực thuộc hai bên chủ động, thường xuyên phối hợp trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ban Quản lý dự án của EVNSPC kịp thời thông tin, phối hợp với EVNHCMC và đơn vị liên quan để được hỗ trợ, giải quyết với mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2025, đảm bảo cung cấp điện cho địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

