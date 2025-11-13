EVNHCMC thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển chất lượng điện năng

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa có buổi tiếp và làm việc với Công ty MorEnergy GmbH (CHLB Đức) và Tập đoàn SunKing (Trung Quốc) nhằm trao đổi, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý chất lượng điện năng, giám sát lưới điện và phát triển năng lượng xanh.

Nhiều giải pháp công nghệ mới

Tại buổi làm việc, Công ty MorEnergy GmbH đã trình bày giải pháp công nghệ cho lưới điện tương lai trước bối cảnh hệ thống điện của Việt Nam tăng trưởng phụ tải, tích hợp năng lượng tái tạo và ứng phó với thời tiết cực đoan, mở ra khả năng và cơ hội cho Việt Nam. Các giải pháp công nghệ được giới thiệu như: hệ thống lưu trữ năng lượng hỗ trợ lưới; chất lượng điện AC và DC - đe dọa từ sóng hài trong hệ thống điện; kỹ thuật đo trở kháng lưới điện - phục vụ vận hành an toàn lưới điện; demo máy đo điện trở kháng và workshop nhỏ.

Công nghệ của MorEnergy cho phép đo trở kháng phụ thuộc tần số trong lưới điện trung áp và hạ áp, phát hiện các hiện tượng cộng hưởng, dao động sóng hài và suy hao tín hiệu truyền dữ liệu. Đặc biệt, công ty giới thiệu mô hình “Digital Twin & Cyber-Physical Twin” - nền tảng mô phỏng song song lưới điện thực và lưới điện ảo, giúp doanh nghiệp dự đoán và tối ưu vận hành hệ thống điện dựa trên dữ liệu thời gian thực. Công nghệ này hỗ trợ các đơn vị vận hành đánh giá độ ổn định của thiết bị điện tử công suất, kiểm tra tích hợp hệ thống và tối ưu cấu hình vận hành nhằm giảm thiểu rủi ro do cộng hưởng và dao động tần số - những yếu tố có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng điện năng.

Tiếp đó, Tập đoàn SunKing (Trung Quốc) - nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện và linh kiện bán dẫn công suất - đã giới thiệu hệ sinh thái công nghệ gồm: hệ thống giám sát trực tuyến (Online Monitoring System) phục vụ các trạm biến áp 500kV-1.000kV, sử dụng cảm biến UHF để phát hiện phóng điện cục bộ và phân tích tình trạng thiết bị; tụ điện công suất (Power Capacitor) và tụ điện điện tử công suất (Power Electronic Capacitor) đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO:9001, ISO:45001, ISO:14001, cho phép vận hành ổn định trong lưới siêu cao áp; linh kiện bán dẫn IGBT và SiC thế hệ mới được phát triển tại trung tâm nghiên cứu ở Thụy Sĩ, đáp ứng tiêu chuẩn AQG324 cho thiết bị ô tô điện, cùng dây chuyền sản xuất thông minh cấp độ công nghiệp 4.0.

Tập đoàn SunKing có hơn 20 năm hoạt động với mạng lưới sản xuất tại Trung Quốc, Đức, Thụy Sĩ và Hà Lan, chuyên cung cấp các giải pháp cho truyền tải điện một chiều (UHV DC), năng lượng tái tạo, giao thông đường sắt và lưu trữ năng lượng.

Sẵn sàng nghiên cứu, thử nghiệm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC, hoan nghênh các đối tác quốc tế đã chia sẻ công nghệ mới, khẳng định EVNHCMC luôn cởi mở và sẵn sàng hợp tác trong nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao các giải pháp tiên tiến phục vụ phát triển lưới điện thông minh và chuyển đổi xanh. Ông Thanh nhấn mạnh: “EVNHCMC nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển lưới điện thông minh, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế về quản lý kỹ thuật, độ tin cậy cung cấp điện và chuyển đổi số. Vì vậy, luôn coi trọng các giải pháp công nghệ có khả năng đảm bảo chất lượng điện năng, hiệu quả kinh tế và khả năng tích hợp linh hoạt vào hệ thống hiện có”.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh,, EVNHCMC hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam vận hành lưới điện trung thế có khả năng cô lập và tái lập trong khoảng 30 giây, tương đương tiêu chuẩn tiên tiến của các nước phát triển. Lãnh đạo EVNHCMC ghi nhận các đề xuất công nghệ từ MorEnergy GmbH và SunKing, đồng thời cho biết sẽ xem xét khả năng phối hợp triển khai các dự án phù hợp, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành, giảm tổn thất điện năng và bảo đảm chất lượng điện năng phục vụ khách hàng. Tổng Giám đốc EVNHCMC cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp quốc tế tiếp tục giới thiệu, chuyển giao và thử nghiệm các công nghệ mới tại Việt Nam, cùng EVNHCMC đồng hành trong tiến trình hiện đại hóa lưới điện và phát triển năng lượng bền vững của TPHCM.

