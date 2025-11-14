Tổ máy số 2 Thủy điện Hòa Bình mở rộng chính thức hòa lưới điện quốc gia

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, lúc 16 giờ 20 phút ngày 14-11, tổ máy số 2 (H10) của Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Trước đó, vào 11 giờ 12 phút cùng ngày, máy biến áp AT2 (T10) và trạm phân phối GIS 500kV, thuộc phạm vi tổ máy số 2, cũng đã được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng công suất 480MW, do EVN làm chủ đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tập trung điều hành các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thành các công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử để hòa lưới điện Tổ máy số 2 (H10) như: Hạ đặt thành công Rotor vào ngày 7-10-2025; đóng điện xung kích máy biến áp AT2 (T10) và hoàn thành các công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh trước khi chính thức hoà lưới điện.

Trước đó, tổ máy số 1 của dự án đã phát điện và hòa lưới thành công vào ngày 19-8-2025, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Việc hòa lưới thành công tổ máy số 2 tiếp tục là sự kiện ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án được xây dựng bên bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình hiện hữu, trên địa bàn phường Hòa Bình và phường Thống Nhất (tỉnh Phú Thọ). Công trình sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng và đập tràn với nhà máy hiện tại; phần xây dựng mới gồm cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước và nhà máy.

Sau khi chính thức đưa vào vận hành, dự án sẽ góp phần: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia; Tối ưu khai thác nguồn nước xả thừa vào mùa lũ; Nâng cao khả năng điều tần, giữ ổn định tần số hệ thống điện quốc gia; Giảm chi phí vận hành, kéo dài tuổi thọ tổ máy hiện hữu và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng...

PHÚC HẬU