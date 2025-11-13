Ngành điện TPHCM: Khuyến cáo an toàn điện mùa mưa bão

TPHCM đang trong mùa mưa bão. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra nguy cơ các tai nạn về điện. Cụ thể như: đường dây điện bị đứt, rơi xuống đất, vùng nước ngập dễ gây điện giật chết người nếu vô tình tiếp xúc; thiết bị điện trong gia đình bị ẩm ướt, rò điện dẫn đến cháy nổ, điện giật; ngập úng khu vực dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tiếp xúc với dòng điện rò rỉ; hệ thống điện trong gia đình bị rò rỉ; leo trèo trên mái nhà để gia cố, chống thấm, chống dột khi trời đang mưa…

Công nhân ngành điện TPHCM tỉa nhánh cây để đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

Chủ động ứng phó

Để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, từ đầu tháng 10-2025, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có công văn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các giải pháp để đảm bảo an toàn điện. Theo đó, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, mưa lớn, lũ, sạt lở đất và ngập úng... có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản. Theo đó, tất cả đơn vị phải thực hiện các quy định của pháp luật, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN).

Các công ty điện lực và đơn vị có liên quan triển khai ngay chỉ đạo của tổng công ty với phương châm 4 tại chỗ gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Tất cả đơn vị phải nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy và rà soát, hiệu chỉnh quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN. Cùng đó, rà soát, hoàn thiện biên bản phối hợp giữa các đơn vị điện lực lân cận để kịp thời hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các công ty điện lực phải đảm bảo tuyên truyền đến 100% cơ sở, hộ gia đình (ký hợp đồng với đơn vị điện lực) về an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão. Đồng thời, phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để rà soát các tuyến đường dây có cây cao, to dễ ngã, đổ để chặt tỉa, ngăn ngừa cây xanh ngã vào lưới điện. Phối hợp với các đơn vị viễn thông để lập phương án giữ điện ưu tiên đối với các trạm BTS trọng yếu nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi xảy ra bão.

Các đơn vị phải nhanh chóng rà soát, lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải ưu tiên trên địa bàn quản lý và danh sách thứ tự ưu tiên cho tuyến dây cần đảm bảo ưu tiên cung cấp điện để Trung tâm Điều độ hệ thống điện TPHCM điều hành trong trường hợp xảy ra bão.

EVNHCMC cũng chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM rà soát phương án PCTT-TKCN. Đảm bảo cung cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố khi xảy ra bão để điều hành công tác vận hành lưới điện và xử lý, khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời. Tái lập điện nhanh nhất cho các phụ tải ưu tiên, hạn chế tối đa khu vực và thời gian ngưng cung cấp điện cho khách hàng.

Khuyến cáo đến người dân

Bên cạnh đó, ngành điện TPHCM cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng thiết bị điện khi tay đang ướt hoặc đứng trong vùng nước ngập. Các ổ cắm gần sàn nhà cần được nâng cao và các gia đình nên trang bị thiết bị chống rò điện (RCD/ELCB) để bảo vệ toàn hệ thống.

Người dân cần ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà hoặc khi phát hiện thiết bị điện bị ẩm ướt; không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết khi có dông sét. Đặc biệt, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình để đảm bảo an toàn.

Cũng theo EVNHCMC, người dân không nên tự ý đấu nối, sửa chữa điện nếu không có chuyên môn. Khi trời mưa, không đứng trú mưa dưới trạm biến áp, cột điện, cây lớn gần đường dây điện; tránh xa dây điện đứt rơi xuống đất hoặc chạm vào vũng nước…

Khi phát hiện dây điện đứt, trụ điện rò điện hoặc có hiện tượng phát sáng bất thường, người dân không nên tự xử lý mà cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5m và báo ngay cho Tổng đài 1900545454 của EVNHCMC để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.

Đối với các trường hợp ngập cục bộ trong nhà, cần ngắt cầu dao tổng trước khi tiếp cận các thiết bị điện. Hạn chế sử dụng máy bơm, quạt điện hoặc các thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với nước nếu không có điều kiện cách điện an toàn.

VIỆT HOA