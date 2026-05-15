Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2021-2050, tầm nhìn 100 năm

Theo đề cương, đến năm 2050, TPHCM đặt mục tiêu trở thành đô thị thuộc nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới; có bản sắc đặc trưng; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ. Thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, quản trị thông minh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Về phát triển kinh tế, đề cương yêu cầu quy hoạch tổng thể xác định chiến lược phát triển TPHCM nhanh, bền vững; khẳng định vai trò đầu tàu của thành phố đối với nền kinh tế quốc gia và khu vực; hướng đến đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo.

Tuyến metro số 1 chạy dọc đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về định hướng phát triển đô thị, TPHCM nghiên cứu, xác định rõ các hành lang kết nối chiến lược. Trong đó, tiếp tục củng cố cửa ngõ kinh tế phía Đông, kết nối vùng Đông Nam bộ; kết nối thông suốt TPHCM với các trung tâm công nghiệp lớn của TP Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai, hình thành cụm động lực tăng trưởng chiến lược.

Xương sống của hành lang kết nối này là mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức đang được đầu tư, gồm hệ thống đường vành đai, cao tốc và đường sắt.

Về cấu trúc không gian đô thị, TPHCM được định hướng là hệ sinh thái đô thị vùng có cấu trúc đa trung tâm, vận hành theo logic kinh tế - chức năng - chuỗi giá trị. Các cực phát triển được hình thành từ lõi trung tâm đô thị đến các trung tâm đô thị tại phường Dĩ An, phường Thủ Dầu Một, phường Bến Cát, phường Phú Mỹ, phường Bà Rịa và phường Vũng Tàu.

