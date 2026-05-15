TPHCM gỡ vướng cấp sổ hồng cho nhiều dự án nhà ở

Ngày 15-5, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 tại buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi làm việc, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 4 dự án thuộc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trên địa bàn phường Tân Mỹ, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Cụ thể, 4 dự án gồm: Khu dân cư hỗn hợp lô C12B-2, quy mô 12 căn hộ, 18 cửa hàng; Khu nhà ở lô CR8-2B, gồm 76 căn hộ, 9 cửa hàng; Dự án khu dân cư đa hợp lô S4-3, gồm 242 căn hộ, 18 cửa hàng; Dự án khu dân cư đa hợp lô C17-2, gồm 19 căn hộ, 19 cửa hàng.

Ngoài ra, tổ công tác cũng rà soát hồ sơ pháp lý dự án khu nhà ở cao tầng thuộc Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình, do Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-VIN2 Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tổ công tác 1645 làm việc để xem xét cấp sổ hồng.

Sau khi nghe các thành viên tổ công tác báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp sổ hồng đối với 1.084 căn hộ và 30 cửa hàng cho người mua nhà tại dự án này theo đề nghị của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tổ công tác xem xét giải quyết việc tách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 43 thửa đất theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt tại dự án Khu nhà ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển làm chủ đầu tư.

