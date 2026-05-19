Hà Nội giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án, chuẩn bị đủ quỹ nhà đất tái định cư

Sáng 19-5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội thông tin về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng GPMB tại phố Vạn Kiếp để phục dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, công tác GPMB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách). trong đó, có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ GPMB, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và dự án trọng điểm của Thủ đô.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB thời gian qua, đặc biệt từ cuối 2025 đến nay, đã có chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã hoàn thành GPMB, như: 4 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Hiện Hà Nội tập trung GPMB các tuyến vành đai (2,5, 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát). trong đó, hoàn thành GPMB xong trước 30-6 đối với 3 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường vành đai 2,5.

Hà Nội cũng đang thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng 9 dự án lớn, như Khu đô thị thể thao Olympic, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp…

Kết quả GPMB của Hà Nội đạt được thời gian qua là do sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận xã hội trong công tác GPMB; thực hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải thích rõ quy định pháp luật. Cùng với đó là triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của trung ương và thành phố, nhất là các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Hiện Hà Nội khẩn trương rà soát, đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu (trong đó có phục vụ tái định cư) tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư và nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

KHÁNH NGUYỄN