Cao hứng ra biển hề ra biển

Sóng nhảy chồm lên vượt mạn thuyền

Lãng mạn đầu đời ta cứ hát

Miệng lưỡi đừng than thở buồn phiền

Ra biển thuyền ta như ngựa chiến

Đạp sóng trùng dương hề ra khơi

Vạm vỡ sức tay kéo lưới

Cá xếp đầy khoang dưới mặt trời

Xưa kia ta ngủ nằm với đất

Dưới nắng mồ hôi chảy ròng ròng

Bàn tay cuốc đất hề gieo hạt

Đến với đất đai một tấm lòng

Nay ta ra biển chừ ra biển

Nhớ ngày trồng lúa với trồng cà

Khỏe mạnh sức trai say đánh cá

Giữa biển bao la nhớ tiếng gà

Ra biển chừ ta ra biển lớn

Mẻ lưới cá ngon lại mang về

Bạn ta lên núi hề xuống biển

Cao hứng ngâm thơ xuống giọng xề

Thơ cũng xin được đi ra biển

Biển giữa ngực ta thở phập phồng

Thèm nghe gà gáy rung biển lớn

Phải đâu khẩu khí của nhà nông.

LÊ MINH QUỐC