Ra mắt bộ sách song ngữ Anh - Việt “Susie và những câu chuyện ngọt ngào”

Bộ sách Susie và những câu chuyện ngọt ngào dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi, gồm 4 tập truyện: Bánh Bông lan kỳ diệu (The Miraculous Cupcake), Long nhân từ ái (The Kind Dragon Man), Sô cô la công bằng (Fair trade chocolate), Lời khuyên của nữ hoàng ong (The Queen Bee’s Advice).

Thông qua bộ sách của mình, tác giả Tử Dao mong muốn mang đến cho phụ huynh và con trẻ những điều bổ ích, thiết thực để phát triển sức khoẻ thể chất, tinh thần và nền tảng cho nhân cách cao quý.

Với kiến thức và kinh nghiệm của một huấn luyện viên sức khỏe, tác giả Tử Dao đưa các bạn nhỏ vào những câu chuyện ly kỳ thông qua lối kể chuyện lôi cuốn của cô chủ tiệm bánh Susie và người thầy dạy làm bánh Bary. Không những thế, các bạn nhỏ còn có cơ hội khám phá những điều hay và bổ ích khi phiêu lưu qua nhiều miền đất lạ, đồng thời vẫn không quên thực hiện những thói quen văn minh đơn giản như tôn trọng người khác khi xếp hàng nhận bánh và vệ sinh cá nhân rửa tay trước khi ăn bánh.

Đặc biệt, ngoài nội dung, hình vẽ trong bộ sách cũng được đích thân tác giả Tử Dao thể hiện. Những nét vẽ hồn nhiên đầy màu sắc trong bộ sách tạo nên một thế giới truyện đáng yêu mang tính hội nhập quốc tế đồng thời không quên tự hào về những kiến thức và truyền thống cao quý văn minh của đất nước con Rồng cháu Tiên.

Trong từng tập của Susie và những câu chuyện ngọt ngào, đều chia sẻ những điều tốt đẹp, bổ ích và cao thượng nhất cho bậc phụ huynh và con trẻ Việt Nam và các nước, khiến thời gian bên nhau của cả gia đình trở nên đầy ý nghĩa, nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần của những ai thưởng thức bộ truyện này.

Tác giả Tử Dao tên thật là Bùi Linh Giang, là huấn luyện viên sức khỏe. Trước bộ sách Susie và những câu chuyện ngọt ngào, cô có bộ Những chuyến Phiêu lưu của Mèo Tita với bút danh Búp Bê hợp tác với hoạ sĩ Lam. Bộ sách này đã được mua bản quyền và xuất bản ở nước ngoài.