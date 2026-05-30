Ra mắt sân khấu nghệ thuật ngoài trời của phường Bình Trưng
Sáng 30-5, UBND phường Bình Trưng tổ chức Lễ ra mắt sân khấu nghệ thuật ngoài trời và khai mạc các hoạt động hè năm 2026 tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường.
Đến tham dự có đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng, cùng các ban ngành, đoàn thể, các em thiếu nhi, học viên trên địa bàn phường.
Sự kiện ra mắt sân khấu nghệ thuật ngoài trời và khai mạc các hoạt động hè năm 2026 nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn phường.
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 500 phần quà đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại lớp học tình thương của phường, các em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2025 – 2026, các em đang tham gia học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.